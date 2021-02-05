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عربي-دولي
أردوغان يردّ على ماكرون: "لم يتعلّم"!
Lebanon 24
05-02-2021
|
18:00
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ردّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسحب القوات التركية من ليبيا، قائلاً إنّ ماكرون "لم يتعلم".
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
وقال أردوغان معلقاً على دعوة ماكرون لسحب تركيا جنودها من ليبيا: "يبدو أنّه لم يتعلم هذا الأمر، وتعلمه يتطلب الكثير من الوقت".
كما انتقد أردوغان "إدانة" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأحداث جامعة "البوسفور"، الأخيرة، مضيفاً: "أقول للولايات المتحدة ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟".
المصدر: الأناضول
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