عربي-دولي

ألمانيا تضيف 5 دول إلى قائمة "متحورات كورونا"

Lebanon 24
05-02-2021 | 20:30
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صنفت الحكومة الألمانية خمس دول أفريقية أخرى كمناطق ذات خطورة عالية في انتشار طفرات كورونا.

واعتباراً من بعد غد الأحد، ستطبق ألمانيا حظراً على النقل الجوي بالنسبة لبوتسوانا وملاوي وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي، مع إعفاء المواطنين الألمان والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا وكذلك ركاب الترانزيت من هذا الحظر.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض هذا على الإنترنت اليوم الجمعة.

واعتبارا من بعد غد الأحد، سيبلغ إجمالي الدول التي صنفتها ألمانيا على أنها مناطق خطورة فيما يتعلق بانتشار طفرات كورونا 12 دولة؛ ثمانية منها في جنوب قارة أفريقيا، إضافة إلى بريطانيا والبرتغال وأيرلندا والبرازيل.
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