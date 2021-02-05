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ترامب يرفض حضور محاكمته في الكونغرس

Lebanon 24
05-02-2021 | 21:30
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس أنه لن يدلي بشهادته خلال المحاكمة السياسية التي يواجهها بتهمة "التحريض على التمرد" بسبب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، واصفاً هذا الإجراء بـ "غير دستوري".


وأكد جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب الخميس، أن "الرئيس لن يدلي بإفادته في إجراء غير دستوري"، في معرض تصريحات أدلى بها لصحيفة واشنطن بوست بعد اعتبار دفاع الرئيس السابق للعملية "مناورة علاقات عامة" ينفذها الديمقراطيون.
 
 
وبذلك يرد ترامب، الذي ترك السلطة في 20 كانون الثاني الماضي، على طلب رسمي من النائب الديمقراطي جيمي راسكين رئيس مجموعة "النيابة العامة" في المحاكمة السياسية ليُدلي الرئيس السابق بشهادته قبل أو أثناء المحاكمة في مجلس الشيوخ.
 

وحرر راكسين هذا الطلب في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني وبعثها لمحامي ترامب بعد يومين من كشف فريق الرئيس السابق القانوني، سلسلة وثائق أمام مجلس الشيوخ للرد على بعض الاتهامات الموجهة من 9 نواب ديمقراطيين سيؤدون دور أعضاء "النيابة العامة" في المحاكمة.
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