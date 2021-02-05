ترامب يرفض حضور محاكمته في الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس أنه لن يدلي بشهادته خلال المحاكمة السياسية التي يواجهها بتهمة "التحريض على التمرد" بسبب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، واصفاً هذا الإجراء بـ "غير دستوري".





وأكد جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب الخميس، أن "الرئيس لن يدلي بإفادته في إجراء غير دستوري"، في معرض تصريحات أدلى بها لصحيفة واشنطن بوست بعد اعتبار دفاع الرئيس السابق للعملية "مناورة علاقات عامة" ينفذها الديمقراطيون.



وبذلك يرد ترامب، الذي ترك السلطة في 20 كانون الثاني الماضي، على طلب رسمي من النائب الديمقراطي جيمي راسكين رئيس مجموعة "النيابة العامة" في المحاكمة السياسية ليُدلي الرئيس السابق بشهادته قبل أو أثناء المحاكمة في مجلس الشيوخ.