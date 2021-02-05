مقتل 50 جنديا إثيوبياً في اشتباك حدودي مع السودان

قُتل ما لا يقل عن 50 جنديا إثيوبيا في اشتباكات مع القوات السودانية في منطقة حدودية متنازع عليها، حسب ما ذكرت مصادر من الجيش السوداني اليوم الجمعة.





وقال ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السوداني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة احجب هويتهما، إن القتال بدأ بعد أن شن جنود إثيوبيون هجمات متفرقة على الجيش السوداني، في إحدى مناطق الفشقة أمس الخميس.





وأضاف الضابطان أن جنديا سودانياً لقي حتفه في الاشتباكات.





وذكر الضابطان أن الجيش السوداني تمكن من استعادة أراض زراعية والسيطرة على معسكر للجيش الإثيوبي.





ولم تتمكن الوكالة من الوصول إلى السلطات الإثيوبية للحصول على تعليق اليوم الجمعة.