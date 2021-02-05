عربي-دولي

مقتل 50 جنديا إثيوبياً في اشتباك حدودي مع السودان

Lebanon 24
05-02-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-791177-637481434123928574.jpg
Doc-P-791177-637481434123928574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل ما لا يقل عن 50 جنديا إثيوبيا في اشتباكات مع القوات السودانية في منطقة حدودية متنازع عليها، حسب ما ذكرت مصادر من الجيش السوداني اليوم الجمعة.


وقال ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السوداني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة احجب هويتهما، إن القتال بدأ بعد أن شن جنود إثيوبيون هجمات متفرقة على الجيش السوداني، في إحدى مناطق الفشقة أمس الخميس.
 

وأضاف الضابطان أن جنديا سودانياً لقي حتفه في الاشتباكات.
 

وذكر الضابطان أن الجيش السوداني تمكن من استعادة أراض زراعية والسيطرة على معسكر للجيش الإثيوبي.
 

ولم تتمكن الوكالة من الوصول إلى السلطات الإثيوبية للحصول على تعليق اليوم الجمعة.
 

والفشقة منطقة متنازع عليها بين البلدين منذ عقود. وانتهت آخر المحادثات حولها في كانون الأول في العاصمة السودانية الخرطوم دون اتفاق.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-05
23:30 | 2021-02-05
23:18 | 2021-02-05
23:12 | 2021-02-05
23:06 | 2021-02-05
23:00 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website