عربي-دولي

رئيس الوزراء الروسي يحذر من استغلال بعض الدول "الوباء" لصالحها

Lebanon 24
05-02-2021 | 23:59
A-
A+
Doc-P-791186-637481440400880126.jpg
Doc-P-791186-637481440400880126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن محاولات عدد من البلدان لاستخدام الوضع الصعب في العالم على خلفية تفشي كورونا، لصالحها، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها.

قال ميشوستين أثناء كلمة أدلى بها في جلسة المجلس الحكومي الأوراسي: "يبدو أن تفشي المرض الخطير أثر في النشاط الاقتصادي في معظم بلدان العالم وعمق القضايا القائمة. ولم يكن لدى أي مواطن في أي بلد حصانة من هذه الكارثة، وكذلك لم تكن لدى الاقتصاد حصانة أيضا".

 

وأضاف: "لكن بدلا من أن إعادة النظر في المواقف وتطور التعاون في مكافحة تداعيات الوباء، للأسف يستخدم عدد من بلدان العالم الوضع الذي نشأ لصالحه. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب عمليات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-02-05
23:18 | 2021-02-05
23:12 | 2021-02-05
23:06 | 2021-02-05
23:00 | 2021-02-05
22:30 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website