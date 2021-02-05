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بايدن: اقتصادنا لا يزال في مأزق

Lebanon 24
05-02-2021 | 23:12
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة حول الاقتصاد، إنه "من الواضح جدا" أن الاقتصاد الأمريكي "لا يزال في مأزق".

وأكد الرئيس بايدن الجمعة أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير حزمته الضخمة لإنقاذ الاقتصاد في الكونغرس، وأن "ذلك تم بدون الحصول على دعم الجمهوريين"، مشيرا إلى أن الكثير من الأمريكيين يقتربون من "نقطة الانهيار".

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "أرى ألما هائلا في هذا البلد، العديد من الناس من دون عمل، والعديد من الناس جياع"، مضيفا "أعتقد أن الشعب الأمريكي يتطلع الآن إلى حكومته من أجل المساعدة… لذا سأتحرك وسأتحرك سريعا".

وأشار بايدن إلى رغبته في الحصول على دعم الحزبين للحزمة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار والتي ستموّل عملية إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعثرة على الصعيد الوطني وستوفر الدعم الاقتصادي للأميركيين، بما يشمل شيكات بقيمة 1400 دولار.

وشدد الرئيس على أن أولويته تتمثل في إنقاذ البلد حيث "يصل (كثيرون) إلى نقطة الانهيار". وتابع "أرغب بالقيام بالأمر بدعم من الجمهوريين.. لكنهم لا يرغبون بالذهاب بعيدا إلى الحد الذي أراه ضروريا". وقال "يمكننا تخفيف معاناة هذا البلد. أعتقد حقا أن المساعدة الحقيقية على السكة".

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي قرارا بشأن الميزانية الجمعة يسمح للديمقراطيين بتمرير حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها الرئيس جو بايدن وقدرها 1.9 تريليون دولار من دون الحاجة للحصول على دعم الجمهوريين.

وتأتي تصريحات الرئيس بعد ساعات من تمرير مجلس الشيوخ لقرار ميزانية الحزب الديمقراطي، مما يمهد الطريق أمام الكونغرس للموافقة على حزمة إغاثة بايدن دون دعم الجمهوريين.
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