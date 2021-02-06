عربي-دولي

العثور على آثار مواد مشعة في موقعين إيرانيين

Lebanon 24
06-02-2021 | 03:05
A-
A+
Doc-P-791305-637481777171018760.jpeg
Doc-P-791305-637481777171018760.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة مفاجئة، عثر المفتشون الأمميون على آثار مواد مشعة في إيران، ما يؤشر إلى أن طهران بدأت العمل على سلاح نووي.
وتم العثور على آثار المواد المشعة في موقعين إيرانيين، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
مواضيع ذات صلة
الرئيس الايراني: فليعلم الجميع أنه لن تتغير أي مادة في الاتفاق النووي ولن يضاف إليه أي عضو جديد
lebanon 24
06/02/2021 10:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وول ستريت جورنال: الكشف قد يؤشر إلى أن إيران بدأت العمل على سلاح نووي
lebanon 24
06/02/2021 10:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على دليل جديد بشأن أنشطة نووية غير معلنة في ⁧‫إيران‬⁩
lebanon 24
06/02/2021 10:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان: أجرينا مباحثات مهمة حول التعامل مع التحدي النووي من جانب إيران
lebanon 24
06/02/2021 10:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24

ايران

نووي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-02-06
09:30 | 2021-02-06
09:00 | 2021-02-06
08:30 | 2021-02-06
08:00 | 2021-02-06
07:30 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website