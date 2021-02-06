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عربي-دولي
العثور على آثار مواد مشعة في موقعين إيرانيين
Lebanon 24
06-02-2021
|
03:05
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في خطوة مفاجئة، عثر المفتشون الأمميون على آثار مواد مشعة في إيران، ما يؤشر إلى أن طهران بدأت العمل على سلاح نووي.
وتم العثور على آثار المواد المشعة في موقعين إيرانيين، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
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ايران
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