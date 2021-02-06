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عربي-دولي
بايدن: ترامب لا يجب أن يتلقّى بعد الآن "الإحاطات السرّية"
Lebanon 24
06-02-2021
|
06:00
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رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب "يجب ألا يتلقى بعد الآن الإحاطات السرّية"، التي ترسلها عادة وكالات الاستخبارات الأميركية إلى الرؤساء السابقين، وذلك بسبب سلوكه "الذي لا يمكن توقعه".
وقال الرئيس "الديمقراطي" في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أمس الجمعة: "أعتقد أنّه لا يحتاج إلى تلقّي إحاطات الاستخبارات. ما هي الفائدة من تقديم إحاطة استخباريّة له؟ وما هو تأثير ذلك على الأمور، غير أنّه قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما؟".
وشرح بايدن موقفه هذا متحدثاً عن "السلوك غير المتوقع" للملياردير الجمهوري، مشيراً إلى "التمرد" الذي حصل في 6 كانون الثاني عندما اقتحم مناصرون لترامب مبنى الكابيتول في واشنطن، بعدما تابعوا أحد خطاباته التي طعن خلالها بهزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني.
ويحصل الرؤساء الأميركيون السابقون تقليديًا على إحاطات استخباريّة، لكنّ بعض المعارضين أعربوا عن مخاوفهم حيال إمكان أن يقدم ترامب على كشف معلومات مهمة تخص أمن البلاد.
ومن المقرّر أن تبدأ في 9 شباط محاكمة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرّد". وهو متّهم بأنّه شجّع مناصريه على شنّ الهجوم على الكابيتول في وقت كان فيه البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: سكاي نيوز
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