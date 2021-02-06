عربي-دولي

وزير الخارجية الأميركي لنظيره الصيني: "سنحاسبكم"!

Lebanon 24
06-02-2021 | 08:00
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في أول اتصال هاتفي بنظيره الصين يوانغ يي، أنّ واشنطن "ستدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ"، وقال إنّ بلاده ستعمل مع حلفائها "لمحاسبة" الصين على "محاولات تهديد الاستقرار".
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الأميركية قولها في بيان، اليوم السبت، إنّ بلينكن "ضغط على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار"، وأكد مجدداً أنّ "واشنطن ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على محاولات تهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك عبر مضيق تايوان".
 
المصدر: رويترز
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