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الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات السلطة التنفيذية الانتقالية الليبية

Lebanon 24
06-02-2021 | 08:30
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فاز محمد يونس المنفي بمنصب رئيس "المجلس الرئاسي الليبي" ونائبيه موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي كسلطة تنفيذية جديدة بالبلاد، وعبدالحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات، في الانتخابات التي أجريت لاختيار ممثلي المرحلة الانتقالية بقيادة الأمم المتحدة، أمس الجمعة.

وفازت القائمة التي تضمّ عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء الليبي، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحصلت القائمة الفائزة على 39 صوتاً مقابل 34 صوتا لرئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطياً بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من كانون الأول من العام الحالي.

كما يتعيّن عليهم الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن 30% من المناصب القيادية في الحكومة.
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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