17
o
بيروت
14
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ميانمار بلا إنترنت بعد الانقلاب.. وحظر على "إنستغرام" و"تويتر"
Lebanon 24
06-02-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، اليوم السبت، انقطاع الإنترنت بشكل تام في كافة أنحاء دولة ميانمار (بورما) التي شهدت انقلاباً عسكرياً وسُجنت زعيمتها المدنية، أونغ سان سو تشي، إضافة إلى قادة آخرين.
وأضافت المجموعة، أنّ شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد، مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق، وفقاً لما ذكره موقع "العربية".
كما أوضحت أنّ بورما "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد منذ الساعة العاشرة" صباحاً بالتوقيت المحلي.
من جهته، أعلن موقع "تويتر" في وقت سابق اليوم أنّ مستخدميه في بورما منعوا من دخول منصته. وقال متحدث باسم منصة التراسل العملاقة إنّ هذه الخطوة "تقوّض النقاش العام وحق الناس في إسماع أصواتهم". كما أضاف "سنواصل الدعوة إلى إنهاء عمليات الحظر المدمرة التي تقودها الحكومة".
وفي وقت سابق أكدت "تلينور"، إحدى الشركات الرئيسية التي تزود خدمة الإنترنت في بورما، أن السلطات أمرت بحظر موقعي "تويتر" و"إنستغرام" حتى إشعار آخر.
يذكر أن زعيمة بورما المدنية سو تشي والرئيس وين مينت اعتقلا في مداهمات نفذها الجيش فجر الاثنين الماضي، معلناً السيطرة على السلطة، وفارضاً حالة الطوارئ.
وأعاد الانقلاب الخاطف بورما إلى الحكم العسكري، واضعاً حداً للتجربة القصيرة للديمقراطية المدنية التي استمرت 10 سنوات في هذا البلد.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"
Lebanon 24
بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"
10:32 | 2021-02-05
05/02/2021 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تحذيرٌ هام من وزير الداخلية!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تحذيرٌ هام من وزير الداخلية!
19:52 | 2021-02-05
05/02/2021 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين "أمل و"حزب الله" في الشياح (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير بين "أمل و"حزب الله" في الشياح (فيديو)
16:56 | 2021-02-05
05/02/2021 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحول الى مأساة.. شجار عائلي ينهي حياة العريس وشقيقه!
Lebanon 24
حفل زفاف يتحول الى مأساة.. شجار عائلي ينهي حياة العريس وشقيقه!
16:20 | 2021-02-05
05/02/2021 04:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوم الإثنين لن يكون يومًا عاديا".. دياب: سوف نفتح البلد جزئياً
Lebanon 24
"يوم الإثنين لن يكون يومًا عاديا".. دياب: سوف نفتح البلد جزئياً
17:22 | 2021-02-05
05/02/2021 05:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2021-02-06
أثيوبيا: لسنا معنيين بالفشل في التوصل لاتفاق بشأن "سدّ النهضة"
09:30 | 2021-02-06
نتنياهو يرشّح عربياً مسلماً لمنصب وزاري بحال فوز حزبه بالإنتخابات (فيديو)
08:30 | 2021-02-06
الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات السلطة التنفيذية الانتقالية الليبية
08:00 | 2021-02-06
وزير الخارجية الأميركي لنظيره الصيني: "سنحاسبكم"!
07:30 | 2021-02-06
بايدن والعلاقة مع السعودية.. اختلافات أم خلافات؟
07:00 | 2021-02-06
نتائج مفاجئة لدراسة حول تأثير كورونا على حرارة الأرض.. هذا ما كشفته
فيديو
"هواوي" تستعدّ للكشف عن هاتفها القابل للطيّ في هذا الموعد!
Lebanon 24
"هواوي" تستعدّ للكشف عن هاتفها القابل للطيّ في هذا الموعد!
06:00 | 2021-02-06
06/02/2021 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أربع سنوات على وفاتها... حقق حلمه بلقاء زوجته ورقص معها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أربع سنوات على وفاتها... حقق حلمه بلقاء زوجته ورقص معها! (فيديو)
18:00 | 2021-02-05
06/02/2021 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهديد من قيادة "حماس" إلى إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
رسالة تهديد من قيادة "حماس" إلى إسرائيل (فيديو)
16:30 | 2021-02-05
06/02/2021 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact