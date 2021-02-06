عربي-دولي

ميانمار بلا إنترنت بعد الانقلاب.. وحظر على "إنستغرام" و"تويتر"

Lebanon 24
06-02-2021 | 09:00
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أعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، اليوم السبت، انقطاع الإنترنت بشكل تام في كافة أنحاء دولة ميانمار (بورما) التي شهدت انقلاباً عسكرياً وسُجنت زعيمتها المدنية، أونغ سان سو تشي، إضافة إلى قادة آخرين.
 
وأضافت المجموعة، أنّ شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد، مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق، وفقاً لما ذكره موقع "العربية".

كما أوضحت أنّ بورما "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد منذ الساعة العاشرة" صباحاً بالتوقيت المحلي.

من جهته، أعلن موقع "تويتر" في وقت سابق اليوم أنّ مستخدميه في بورما منعوا من دخول منصته. وقال متحدث باسم منصة التراسل العملاقة إنّ هذه الخطوة "تقوّض النقاش العام وحق الناس في إسماع أصواتهم". كما أضاف "سنواصل الدعوة إلى إنهاء عمليات الحظر المدمرة التي تقودها الحكومة".

وفي وقت سابق أكدت "تلينور"، إحدى الشركات الرئيسية التي تزود خدمة الإنترنت في بورما، أن السلطات أمرت بحظر موقعي "تويتر" و"إنستغرام" حتى إشعار آخر.
 
يذكر أن زعيمة بورما المدنية سو تشي والرئيس وين مينت اعتقلا في مداهمات نفذها الجيش فجر الاثنين الماضي، معلناً السيطرة على السلطة، وفارضاً حالة الطوارئ.

وأعاد الانقلاب الخاطف بورما إلى الحكم العسكري، واضعاً حداً للتجربة القصيرة للديمقراطية المدنية التي استمرت 10 سنوات في هذا البلد.

المصدر: العربية
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