ميانمار بلا إنترنت بعد الانقلاب.. وحظر على "إنستغرام" و"تويتر"

وأضافت المجموعة، أنّ شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد، مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق، وفقاً لما ذكره موقع "العربية".كما أوضحت أنّ بورما "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد منذ الساعة العاشرة" صباحاً بالتوقيت المحلي.من جهته، أعلن موقع "تويتر" في وقت سابق اليوم أنّ مستخدميه في بورما منعوا من دخول منصته. وقال متحدث باسم منصة التراسل العملاقة إنّ هذه الخطوة "تقوّض النقاش العام وحق الناس في إسماع أصواتهم". كما أضاف "سنواصل الدعوة إلى إنهاء عمليات الحظر المدمرة التي تقودها الحكومة".وفي وقت سابق أكدت "تلينور"، إحدى الشركات الرئيسية التي تزود خدمة الإنترنت في بورما، أن السلطات أمرت بحظر موقعي "تويتر" و"إنستغرام" حتى إشعار آخر.