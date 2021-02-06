نتنياهو يرشّح عربياً مسلماً لمنصب وزاري بحال فوز حزبه بالإنتخابات (فيديو)

انا فخور ان نائل زعلي، مربي محترم الذي يكرس سنين من حياته لتقدم المجتمع العربي، ينضم لحزب الليكود.
هذه المرة الاولى بها مواطن إسرائيلي مسلم ينضم لليكود.
سأقوم بتعيين نائل زعبي وزيرًا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي. فعلنا الكثير إنما لدينا الكثير ما نفعله - وسنفعل ذلك معًا!
— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 5, 2021
انا فخور ان نائل زعلي، مربي محترم الذي يكرس سنين من حياته لتقدم المجتمع العربي، ينضم لحزب الليكود.
هذه المرة الاولى بها مواطن إسرائيلي مسلم ينضم لليكود.
سأقوم بتعيين نائل زعبي وزيرًا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي. فعلنا الكثير إنما لدينا الكثير ما نفعله - وسنفعل ذلك معًا!