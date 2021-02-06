نتنياهو يرشّح عربياً مسلماً لمنصب وزاري بحال فوز حزبه بالإنتخابات (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أنّه سيمنح منصباً وزارياً لمرشّح عربي إسرائيلي مسلم مدرج على قوائم حزب "الليكود" الانتخابيّة في حال فوز حزبه بالانتخابات المقرر إجراؤها في آذار المقبل.وقال نتنياهو في فيديو نشره على "فيسبوك" و"تويتر": "أنا فخور بأنّ نائل الزعبي، المربي المحترم الذي كرس سنين من حياته لتقدم المجتمع العربي، انضمّ إلى قائمة حزب الليكود" اليميني، مشيرًا إلى أنّها "المرّة الأولى التي ينضمّ فيها مواطن إسرائيلي مسلم للّيكود".وأضاف: "سأقوم بتعيين نائل الزعبي وزيرًا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي. فعلنا الكثير، ولكن لدينا الكثير لنفعله، وسنفعل ذلك معا"، بحسب م نقلت وكالة "فرانس برس".