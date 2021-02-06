أنباء أثارت ضجة: هل هذا مشهد نقل رئيس وزراء إثيوبيا للمستشفى بعد قتله؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل، أنباء عن وفاة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أو مقتله أو نقله إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه للتسمم إثر محاولة انقلاب.

وانتشر هذا الخبر بصيغ مختلفة ولغات عدة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، لكن هذا الخبر غير صحيح والصور المرفقة لتأييد هذا الادّعاء إما مركبة أو لأشخاص آخرين.

251 _عاجل وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بطلق نارى ومصر والسودان تط... https://t.co/rlfK6PrSZk عبر @YouTube — ahmed farouk (@ahmedfa51721764) January 26, 2021

ولم ترصد وكالات الأنباء العالمية ولا وسائل الإعلام الموثوقة سواء في إثيوبيا أو خارجها أي خبر عن ذلك.

ودفع هذا السيل من الشائعات، المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى نفي هذه الشائعات، وذلك في بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك.

وجاء في البيان المنشور في الرابع والعشرين من كانون الثاني "نتمنى على الجمهور الحذر في التعامل مع الأخبار الكاذبة التي تنتشر على مواقع التواصل عن صحّة رئيس الوزراء آبي أحمد".

وبعدها بأيام نشر المكتب صوراً لأبي أحمد أثناء زيارة لمركز طبيّ للأطراف الاصطناعيّة في أديس أبابا، ليؤكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي بخير ولم يمسه أي سوء.