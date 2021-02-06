العثور على "مواد مشعّة" في إيران.. وتكهّنات حول "السلاح النووي"

لا تزال مسألة عثور مفتّشين أميين على آثار لمواد مشعّة في موقعيْن في إيران تتفاعل، حيث بدأت التكهّنات تدور حول ما إذا كانت طهران قد بدأت بالفعل العمل على إنتاج "سلاح نووي".

وبحسب ما نقل موقع "العربية" عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أكد 3 دبلوماسيين أنّ المفتشين الأمميين عثروا على آثار مواد مشعة في موقعين بإيران، كاشفين أنّ تقرير المفتشين أشار إلى العثور على أدلة جديدة حول وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران.

أضافوا أنّ "العينات المأخوذة من موقعين مشبوهين خلال عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في الخريف الماضي، احتوت على آثار لمواد مشعة يمكن أن تشير إلى محاولة إيران التوصل لأسلحة نووية، وذلك بناء على مكان العثور عليها".



إلا أنّ الدبلوماسيين أوضحوا أنهم لا يعرفون بالضبط طبيعة ما تم العثور عليه، بحسب ما ذكرته الصحيفة اليوم السبت.

كما أشاروا إلى أنّ الوكالة الذرية لم تبلغ بعد الدول الأعضاء بآخر النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتها، وهي تطلب حاليًا من السلطات الإيرانية تقديم تفسيراتها.



وكانت إيران عزّزت في الأشهر الأخيرة أنشطتها النووية، في سياق انسحابها التدريجي من التزاماتها بالاتفاق النووي الموقّع في العام 2015 الذي أبرمته طهران مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وروسيا والصين، على الرغم من تأكيدها أنّه مع عودة بقية الأطراف إلى التزاماتها فهي ستعود.



وبدأت هذه التحركات بعد أكثر من عام من انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في أيار 2018 ثم فرض عقوبات واسعة على إيران.

وكانت الوكالة الذرية طرحت في تقرير لها في حزيران الماضي أسئلة طالبة من إيران توضيحها حول مجموعة من الأعمال التي جرت في موقع داخل البلاد، والتي قد تشي بصنع أسلحة نووية.

كما طلبت الوكالة من إيران إعطاء توضيحات حول طبيعة الأعمال التي جرت في موقع آخر غير معلن، ربما حدثت فيه عمليات تحويل غير مشروعة لليورانيوم ومعالجته.



