عربي-دولي

ظريف: يدنا ممدودة دوماً نحو السعودية

Lebanon 24
06-02-2021 | 11:30
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنّه إن أبدت المملكة العربية السعودية رغبتها للحوار مع إيران "فإنّ يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوما نحو السعودية".

وأضاف ظريف، في تصريحات  لصحيفة "همشهري" الإيرانية: "نقول للسعودية أن تمدّ يدها بنفسها نحو يد إيران، وألا تبحث عن يد اصطناعية، لأنّها ستكون خاوية.. إذا قالت السعودية إنّ يدها ممدودة نحو إيران فإنّ يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوماً نحو السعودية".
 
وتابع ظريف قائلاً: "يدا إيران والسعودية لا تلتقيان لأنّ الرياض تريد قبضة من حديد لضرب يد إيران، وهذا حلم لن يتحقق.. السعودية استعانت سابقاً بصدام حسين ضد إيران، ثم لجأت إلى أميركا"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

ولفت ظريف إلى أن بلاده "قدمت العديد من المقترحات للحوار مع السعودية ودول المنطقة، وهي (المقترحات) لا تزال على الطاولة".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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