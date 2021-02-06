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عربي-دولي
انفجار في مبنى سكني في بوردو الفرنسية وعدد من الاصابات
Lebanon 24
06-02-2021
|
12:34
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أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين جراء انفجار قوي دوى اليوم السبت في مبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحادثة وقعت في حي شارترون قرب وسط بوردو، مؤكدة سماع دوي الانفجار في وسط المدينة.
وأوضحت صحيفة Sud Ouest المحلية أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى المحيط به.
وحسب التقارير، تعرض أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث مستمرا عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المذكورة.
ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر عملية البحث والإنقاذ التي أطلقتها إدارة الإطفاء في موقع الحادث.
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