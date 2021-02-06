عربي-دولي

في أول رحلة له على متن الطائرة الرئاسية.. بايدن يتوجه إلى منزله القديم لمساعدة زوجته

Lebanon 24
06-02-2021 | 13:30
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سافر الرئيس الأميركي، جو بايدن، لأول مرة ضمن ولايته، على متن الطائرة الرئاسية، متوجها إلى منزله في ديلاوير، لمساعدة زوجته، جيل، في معرفة "الأشياء" التي يحتاجونها بالبيت الأبيض.

وحول انطباعه عن رحلته على متن طائرة الرئاسة، قال بايدن: "إنه لشرف عظيم، لكنني لم أفكر في ذلك، لأكن صادقا، كنت أقرأ الجريدة".

وأشار بايدن إلى أنه توجه إلى منزله، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع "لرؤية أحفاده وللتسكع مع جيل، وبهدف الحصول على بقية الأشياء التي يتعين عليهم نقلها من منزلهما إلى المنزل الآخر (البيت الأبيض)"، هذا وقد بلغ هانتر نجل بايدن عامه الـ51، يوم الخميس الماضي.

ولفتت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، قبل ساعات من رحلة بايدن الرئاسية الأولى إلى أنه "من الواضح أن أي رئيس للولايات المتحدة، ديمقراطيا أو جمهوريا، يستقل طائرة الرئاسة، طائرة خاصة، عندما يسافر".

وأوضح بايدن للصحافيين بعد وقت قصير من هبوطه في ديلاوير، أن الطائرة "تشبه إلى حد كبير تلك التي طار فيها كنائب للرئيس لمدة ثماني سنوات"، وأضاف: "لكنها أجمل بكثير".

وتعتبر هذه الرحلة لجو بايدن، أول رحلة له على متن طائرة الرئاسة منذ أكثر من 20 عاما، عندما سافر إلى أميركا الجنوبية مع الرئيس بيل كلينتون في عام 2000، حيث أنه لأسباب أمنية، يسافر نائب الرئيس الأميركي بشكل منفصل عن الرئيس، ويستخدم عادة طائرة رئاسية أكثر تواضعا من طائرة الرئيس.
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