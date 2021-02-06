ثقة الشعب الإيراني بالنظام السياسي "هشّة".. هذا ما كشفه استطلاع رأي

وسط تصاعد التوترات السياسية في إيران، كشف استطلاع جديد نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية، عن عدم ثقة الشعب بالحكومة أو بالنظام السياسي في البلاد.





وفي الشهر الماضي، اتهم رجل دين، روحاني، بأنه مدمن على الأفيون، وذلك على التلفزيون الرسمي، الأمر الذي أدى إلى هجوم مضاد من جانب حكومة روحاني، إلى جانب تحذير من أن مثل هذه التعليقات ستؤدي إلى تعميق أزمة انعدام الثقة في إيران.



وجاء الإستطلاع الجديد حول "عواقب إهانة المسؤولين"، وقد شارك فيه نحو 2000 شخص عبر الانترنت، ومن خلاله، طلبت وكالة "إرنا" من الناس التعليق على أبرز وأهم عواقب ونتائج إهانة المسؤولين والشخصيات.



وأظهرت النتائج أنّ 48% من المشاركين يرون أن "عدم ثقة الناس في النظام بأكمله" هي أبرز نتيجة لإهانة المسؤولين والشخصيات، في حين أنّ 22% من المشاركين رأوا أن إهانة المسؤولين تساهم في "تعزيز الفجور في المجتمع"، في حين رأى 11.8% أن إهانة الشخصيات تؤدي إلى الإضرار بجو الحوار والنقد البناء، في حين أن 11.1% من المشاركين وجدوا أن ذلك يقلص المشاركة بالانتخابات. وتتقاذف الأطراف السياسية في إيران، وفق الخبر المترجم عن موقع "iranwire" الإلكتروني، التهم في ما بينها بتقويض ثقة الجمهور، ويعتبرُ هذا الاستطلاع رسالة تحذيرية واضحة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وإدارته قبل أشهر فقط من دخول البلاد معركة سياسية جديدة متمثلة بالانتخابات الرئاسيّة.وفي الشهر الماضي، اتهم رجل دين، روحاني، بأنه مدمن على الأفيون، وذلك على التلفزيون الرسمي، الأمر الذي أدى إلى هجوم مضاد من جانب حكومة روحاني، إلى جانب تحذير من أن مثل هذه التعليقات ستؤدي إلى تعميق أزمة انعدام الثقة في إيران.وجاء الإستطلاع الجديد حول "عواقب إهانة المسؤولين"، وقد شارك فيه نحو 2000 شخص عبر الانترنت، ومن خلاله، طلبت وكالة "إرنا" من الناس التعليق على أبرز وأهم عواقب ونتائج إهانة المسؤولين والشخصيات.وأظهرت النتائج أنّ 48% من المشاركين يرون أن "عدم ثقة الناس في النظام بأكمله" هي أبرز نتيجة لإهانة المسؤولين والشخصيات، في حين أنّ 22% من المشاركين رأوا أن إهانة المسؤولين تساهم في "تعزيز الفجور في المجتمع"، في حين رأى 11.8% أن إهانة الشخصيات تؤدي إلى الإضرار بجو الحوار والنقد البناء، في حين أن 11.1% من المشاركين وجدوا أن ذلك يقلص المشاركة بالانتخابات.

وطرحت "إرنا" في الإستطلاع 4 أسئلة، وهي:



1- ما هو برأيك السبب الرئيسي لإهانة الشخصيات والمسؤولين الحكوميين؟



2- ما هو برأيك هدف الشخص الذي وجه إهانة إلى المسؤولين والشخصيات؟



3- ما هي برأيك أهم عواقب إهانة المسؤولين والشخصيات؟



4 - ما هي برأيك أفضل طريقة للتعامل مع السباب والشتم؟



ورداً على السؤال الأول، اعتبر 37.9% من الجمهور أنّ السبب الرئيسي لإهانة الشخصيات والمسؤولين الحكوميين هو "عدم النضج السياسي".



أما في ما خص السؤال الثاني، فقد رأى 47.8% من الجمهور أنّ الهدف الأهم للشخص الذي يهين المسؤولين والشخصيات السياسية هو "الانهيار السياسي".



وفي ما يتعلق بالسؤال الرابع، فقد اعتبر 46.3% من الجمهور أنّ "المعالجة القضائية الحاسمة" هي الحل الأفضل للتعامل مع السباب والشتم.



ويساهم هذا الإستطلاع في الإشارة إلى أنّ ثقة الناس بالنظام هشّة بشكل كبير، وأنها متزعزعة وتشير إلى عدم قبول بالسياسات التي تمارسها السلطات.



وفي إيران، يحظر على مؤسسة أو جماعة إجراء استطلاعات الرأي المفتوحة إذا كان من المتوقع أن تتعارض النتائج مع سياسات النظام. وبالتأكيد، فإنّ تنفيذ مثل هذا المشروع محفوف بالمخاطر. وعلى سبيل المثال، أدى استطلاع للرأي حول العلاقات مع الولايات المتحدة إلى إغلاق المعهد المسؤول عن المسح، فضلاً عن سجن العديد من خبرائه، بمن فيهم عباس عبدي وحسين غازيان.



