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تغريم عضوين في الكونغرس لتجاهلهما قواعد التفتيش في مبنى الكابيتول

Lebanon 24
06-02-2021 | 14:00
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أفادت قناة "CNN" الأمريكية بأنه فرضت على عضوين جمهوريين في الكونغرس الأميركي غرامة تقدر بـ 5 آلاف دولار لكل منهما، لتجاهلهما قواعد التفتيش عند المدخل إلى قاعة مجلس النواب.

وأعلنت القناة أن عضو مجلس النواب من ولاية جورجيا، الجمهوري إندريو كلايد، رفض المرور عبر إطار جهاز الكشف عن المعادن الذي تم تثبيته إمام مدخل قاعة الجلسات لمجلس النواب، في حين تم فرض غرامة على الجمهوري، لوي هوميرت، من ولاية تكساس لتجاهله قواعد التفتيش أثناء دخوله الثاني إلى القاعة بعد زيارته إلى غرفة الاستراحة. ونقلت القناة عن هوميرت قوله إنه لم يعرف أنه من الضروري المرور عبر إطار الجهاز من جديد، معبرا عن جاهزيته لاستئناف الغرامة.

وأفادت وسائل إعلام، الأربعاء الماضي، أن مجلس النواب الأميركي وافق على تغريم أعضاء الكونغرس الذين يرفضون المرور عبر إطار جهاز الكشف عن المعادن الموجود أمام مدخل قاعة مجلس النواب. وتقضي القاعدة الجديدة بفرض غرامة تقدر بـ 5 آلاف دولار. وتزداد قيمة الغرامة بمقدار مرتين حال الإهمال المتكرر لهذه القواعد. وسيتم استقطاع قيمة الغرامة من رواتب أعضاء الكونغرس.

وتم تثبيت أجهزة الكشف عن المعادن في مبنى الكونغرس الأمريكي بعد هجوم الكابيتول الذي وقع في يناير الماضي، وأثار ذلك اصطفافا للطوابير عند المدخل إلى القاعة.

وكتبت صحيفة "نيوز ويك" سابقا أن معظم أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري كانوا يرفضون المرور عبر تلك الأجهزة، كما كانوا ينتقدون تثبيتها. وذكرت أن شرطة الكابيتول تجري تحقيقا في حادث محاولة عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، إنديه هارس، لدخول قاعة الاجتماع حاملا معه سلاحه، لكنه تم إيقافه بفضل جهاز الكشف عن المعادن بالذات.
المصدر: روسيا اليوم
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