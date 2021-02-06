17
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
واشنطن تتجه رسمياً لإنهاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. والأمم المتحدة ترحب
Lebanon 24
06-02-2021
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحبت الأمم المتحدة بخطة واشنطن لإلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.
وأكد مصدر في الحزب الديمقراطي لقناة "الحرة" أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس نيتها إلغاء تصنيف الحوثيين في اليمن على قائمة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة رحبت بخطة "لأنها ستوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من أجل البقاء".
وقالت فرانس برس إن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكين "بدأ رسميا" الجمعة الإجراءات لإزالة الحوثيّين من لائحة الإرهاب.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول بالخارجيّة الأميركية قوله إن "هذا القرار لا علاقة له بنظرتنا للحوثيّين وسلوكهم المستهجن، بما في ذلك الهجمات على المدنيّين واختطاف المواطنين الأميركيّين".
وتابع المتحدّث: "نحن ملتزمون مساعدة السعوديّة في الدفاع عن أراضيها ضدّ مزيد من الهجمات المماثلة. وتحرّكنا هذا مردّهُ إلى العواقب الإنسانيّة لهذا التصنيف الذي اتّخذته الإدارة السابقة في الدقائق الأخيرة، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظّمات الإنسانيّة منذ ذلك الحين أنّه سيُسرّع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وأضاف أن "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يواجه 80 في المئة من سكانه عوزا.
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قد أدرج جماعة الحوثي في القائمة السوداء في 19 كانون الثاني.
واستثنت إدارة ترامب جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والصليب الأحمر وتصدير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من تصنيفها ، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة قالوا إن هذه الاستثناءات غير كافية ودعوا إلى إلغاء هذا القرار.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
Lebanon 24
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
09:30 | 2021-02-06
06/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
22:20 | 2021-02-05
05/02/2021 10:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
21:08 | 2021-02-05
05/02/2021 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
23:18 | 2021-02-05
05/02/2021 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:00 | 2021-02-06
سد النهضة.. إثيوبيا: نرفض أي اتفاق يحيد عن إعلان 2015
19:32 | 2021-02-06
دبيبة: أدعو الجميع للالتفاف حول الحكومة
19:30 | 2021-02-06
مصرع 11 شخصا بينهم عروسان بحادث سير مروع شمال مصر
19:00 | 2021-02-06
جنرال إسرائيلي: 6 وجهات نظر متباينة بين تل أبيب وواشنطن بشأن إيران
18:00 | 2021-02-06
البحرين تحبط عمليتين إرهابيتين وتقبض على عدد من المشتبه بهم
17:30 | 2021-02-06
طبيب عالج أليكسي نافالني بعد تسميمه "توفّي فَجأة"!
فيديو
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
12:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact