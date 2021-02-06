17
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"منعطف حاسم".. ماذا دار في "أول اتصال" أميركي- صيني؟
Lebanon 24
06-02-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات مهمة، السبت، في أول اتصال دبلوماسي رفيع منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، حيث جرى التطرق إلى العديد من القضايا الحاسمة، التي أدت إلى توتر العلاقات بينهما.
وناقش كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، الوضع في شينجيانغ، موطن أقلية اليوغور، وكذلك هونغ كونغ وتايوان.
وأعاد البيانان التأكيد على الخلافات بين البلدين بشأن قضايا، بدءا من التجارة وصولا إلى زيادة الدعم الأميركي لتايوان.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على "جهودها لتهديد الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، لاسيما في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
بينما قال يانغ: "في الوقت الحالي، تمر العلاقات الصينية الأميركية بمنعطف حاسم".
نقلت وكالة الأنباء الرسمية الصينية (شينخوا) عنه قوله إن "سياسة الحكومة الصينية تجاه الولايات المتحدة تحافظ دائما على درجة عالية من الاستقرار والاستمرارية".
وحث واشنطن على "تصحيح الأخطاء التي ارتكبت خلال فترة زمنية والعمل مع الصين لدعم روح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين والتركيز على التعاون وإدارة الخلافات وكذلك تعزيز التطور الصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأميركية".
ووصف يانغ قضية تايوان بأنها "القضية الأكثر حساسية وأهمية والأكثر جوهرية بين الولايات المتحدة والصين".
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة والتبادلات الرسمية مع الجزيرة التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها وسيتم ضمها بالقوة "إذا لزم الأمر".
ودعا بلينكن الصين على وجه التحديد إلى إدانة الانقلاب العسكري في ميانمار. وردا على ذلك، أكد يانغ أن المجتمع الدولي يجب أن يخلق بيئة خارجية جيدة للتسوية المناسبة لقضية ميانمار.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
Lebanon 24
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
09:30 | 2021-02-06
06/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
Lebanon 24
تغريدة نارية من إليسا عن بشير الجميّل ونصرالله.. هذا ما قالته
22:20 | 2021-02-05
05/02/2021 10:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
Lebanon 24
تفاصيل الخطة الأولية للفتح الجزئي.. إليكم جميع مراحلها
21:08 | 2021-02-05
05/02/2021 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب "ظاهرة خالفت التوقعات"
23:18 | 2021-02-05
05/02/2021 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:00 | 2021-02-06
سد النهضة.. إثيوبيا: نرفض أي اتفاق يحيد عن إعلان 2015
19:32 | 2021-02-06
دبيبة: أدعو الجميع للالتفاف حول الحكومة
19:30 | 2021-02-06
مصرع 11 شخصا بينهم عروسان بحادث سير مروع شمال مصر
19:00 | 2021-02-06
جنرال إسرائيلي: 6 وجهات نظر متباينة بين تل أبيب وواشنطن بشأن إيران
18:00 | 2021-02-06
البحرين تحبط عمليتين إرهابيتين وتقبض على عدد من المشتبه بهم
17:30 | 2021-02-06
طبيب عالج أليكسي نافالني بعد تسميمه "توفّي فَجأة"!
فيديو
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
12:00 | 2021-02-06
06/02/2021 20:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact