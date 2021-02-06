طبيب عالج أليكسي نافالني بعد تسميمه "توفّي فَجأة"!

كشفت التقارير عن وفاة طبيب عالج المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد تسميمه العام الماضي.

ووفقاً لشبكة "CNN" الأميركية، فإنّ سيرجي ماكسيميشين (55 عاماً)، نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ، قد "تُوفّي فجأة".وعمل ماكسيمشين في المستشفى لمدة 28 عاماً، وقالت المستشارة الإعلامية لوزارة الصحة في مدينة أومسك الروسية، جالينا نازاروفا، إن الطبيب تُوفي بنوبة قلبية".وفي 20 آب 2020، نقل نافالني إلى المستشفى بعد مرضه على متن رحلة من مدينة تومسك إلى موسكو، مما دفع الطائرة إلى الهبوط اضطرارياً في أومسك. ونقل موقع "businessinsider" عن "Radio Liberty" أنّ ماكسيميشين توفي في وحدة العناية المركزة نفسها التي استقبلت نافالني في آب عام 2020.بدوره، أكد كبير موظفي نافالني، ليونيد فولكوف أن ماكسيميشين أشرف مباشرةً على علاج أليكسي نافالني، موضحاً أنّ الطبيب الراحل "كان يعرف حالة نافالني أكثر من أي شخص آخر"، وأضاف: "لذا لا يُمكنني استبعاد احتمال حدوث تلاعب. ورغم أن منظومة الرعاية الصحية في روسيا سيئةٌ للغاية، ومن الشائع أن يموت الأطباء في مثل عمره فجأة. أشكك في أنه سيكون هناك أي تحقيق بوفاته".