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البحرين تحبط عمليتين إرهابيتين وتقبض على عدد من المشتبه بهم

Lebanon 24
06-02-2021 | 18:00
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أعلنت مملكة البحرين عن إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتي النعيم وجدحفص، والقبض على عدد من المشتبه بهم.

ووفقا لموقع وزارة الداخلية البحرينية فقد "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة".
 
وقالت الوزارة في بيان "إن إحباط العمليتين تم بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من  صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذا لغرض إرهابي".

ولفت البيان إلى أنه "وبعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

وأوضح البيان أن "التحريات الأولية دلت على أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما، بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم"
المصدر: سبوتنيك
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