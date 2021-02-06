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مصرع 11 شخصا بينهم عروسان بحادث سير مروع شمال مصر

Lebanon 24
06-02-2021 | 19:30
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لقي 11 شخصا مصرعهم، بينهم عروسان، جراء حادث سير مروع على طريق الكريمات في محافظة المنيا شمال مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية وقضائية أن سيارة ملك خاص كانت تقل العروسين، علاء وشروق، اللذين كان من المقرر إقامة حفل زفافهما الأحد، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ميكروباص، التي اختلت عجلة قيادتها في يد سائقها، على طريق الكريمات.

وأوضحت المصادر أن الحادث أودى بحياة العروسين و9 من ركاب الميكروباص، بينما نجا 3 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارا من المارة يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث واستدعت وحدات الإسعاف ونقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
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