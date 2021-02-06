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دبيبة: أدعو الجميع للالتفاف حول الحكومة

Lebanon 24
06-02-2021 | 19:32
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قال عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، إن الفشل في "المرحلة الحساسة" التي تعيشها ليبيا حاليا "ليس خيارا"، داعيا جميع الأطراف إلى الالتفاف حول الحكومة.

وأكد دبيبة في كلمة ألقاها اليوم السبت التزام الحكومة "بتطوير علاقاتنا مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية"، معربا عن استعداده "للعمل مع جميع الليبيين باختلاف أطيافهم ومكوناتهم".

وأضاف أن السلطة ستعمل على "تعزيز دور المرأة وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في جهود بناء مؤسسات الدولة".
 
وكان دبيبة أعرب عن رغبته في إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وتقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين وتقسيم البلد إلى مناطق أمنية، وحل مشكلة الانقطاع المطول للكهرباء خلال 6 أشهر.

وتعهد أيضا بالعمل على إعادة كبار المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا بعد 2011، وخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة.
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