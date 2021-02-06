الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، التزام دولة الإمارات بـ"تعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد، وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ عبد الله بن زايد، من المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، جرى فيه بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما جرى خلال الاتصال بحث "التعاون المشترك بين البلدين، من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق ما ذكرت وكالة وام.