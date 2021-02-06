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© Lebanon24
عربي-دولي
السيسي: الاتحاد الإفريقي سيحفظ حقوق مصر
Lebanon 24
06-02-2021
|
22:31
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جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثقته بقدرة الاتحاد الإفريقي على حفظ حقوق مصر المائية.
فيما حذرت القاهرة من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والسودانَ جراءَ رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعدِ ملء سد نهضة وتشغيله.
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