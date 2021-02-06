السيسي: الاتحاد الإفريقي سيحفظ حقوق مصر

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثقته بقدرة الاتحاد الإفريقي على حفظ حقوق مصر المائية.



فيما حذرت القاهرة من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والسودانَ جراءَ رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعدِ ملء سد نهضة وتشغيله.