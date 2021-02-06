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السلطات المصرية تفرج عن صحفي شبكة "الجزيرة" محمود حسين

Lebanon 24
06-02-2021 | 23:30
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قال محامي وشقيق محمود حسين، الصحفي المصري بشبكة تلفزيون "الجزيرة" القطرية، إن السلطات المصرية أفرجت عنه اليوم السبت بعد أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي.

واحتجزت السلطات حسين في كانون الاول 2016 بتهمة "بث أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة والحصول على أموال أجنبية".

وقالت الشبكة القطرية إن "الإفراج عن الزميل محمود حسين لحظة حق ومحطة ملهمة على طريق حرية الصحافة".

وأضافت في بيان أنه "لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له الزميل محمود حسين من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية".
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