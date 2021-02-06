عربي-دولي

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب أسوان

Lebanon 24
06-02-2021 | 23:58
A-
A+
Doc-P-791534-637482523652775913.png
Doc-P-791534-637482523652775913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت مساء السبت، هزة أرضية جنوب شرق أسوان وعلى بعد 207 كلم.


وأوضح القاضي أن الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة و49 ثانية بالتوقيع المحلي، وذلك بقوة 4.2 على مقياس ريختر بخط عرض: 22.18 شمالا، وخط الطول: 34.64 شرقا، والعمق: 19 كلم، مشيرا إلى أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

وكان القاضي قد أوضح في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر تتعرض إلى ما بين هزتين إلى 4 هزات يوميا، مضيفا أن قوة هذه الهزات تتراوح ما بين 1 إلى 3 على مقياس ريختر ولا يتم الإعلان عنها تجنبا لإثارة الخوف بين المواطنين، وأغلب الزلازل التي تتعرض لها مصر، حسب القاضي، لا تزيد عن 3.5 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن هناك مناطق مثل شرق القاهرة تعرضت لزلازل خلال العامين الأخيرين بشكل طبيعي لكن لم يكن فيها تواجد سكاني كما يحدث الآن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-02-07
08:00 | 2021-02-07
07:30 | 2021-02-07
07:11 | 2021-02-07
06:53 | 2021-02-07
06:48 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website