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عربي-دولي
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب أسوان
Lebanon 24
06-02-2021
|
23:58
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أفاد جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت مساء السبت، هزة أرضية جنوب شرق أسوان وعلى بعد 207 كلم.
وأوضح القاضي أن الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة و49 ثانية بالتوقيع المحلي، وذلك بقوة 4.2 على مقياس ريختر بخط عرض: 22.18 شمالا، وخط الطول: 34.64 شرقا، والعمق: 19 كلم، مشيرا إلى أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.
وكان القاضي قد أوضح في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر تتعرض إلى ما بين هزتين إلى 4 هزات يوميا، مضيفا أن قوة هذه الهزات تتراوح ما بين 1 إلى 3 على مقياس ريختر ولا يتم الإعلان عنها تجنبا لإثارة الخوف بين المواطنين، وأغلب الزلازل التي تتعرض لها مصر، حسب القاضي، لا تزيد عن 3.5 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن هناك مناطق مثل شرق القاهرة تعرضت لزلازل خلال العامين الأخيرين بشكل طبيعي لكن لم يكن فيها تواجد سكاني كما يحدث الآن.
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