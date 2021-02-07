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إعلان هام من "أسترازينيكا" بشأن فعالية لقاحها

Lebanon 24
07-02-2021 | 06:08
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قالت شركة "أسترازينيكا" إن لقاحها قد لا يوفر سوى حماية محدودة ضد الاعتلال الخفيف الناجم عن النوع الجنوب إفريقي من مرض كوفيد-19، وذلك بناء على بيانات مبكرة من تجربة.

وذكر تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الدراسة التي أجرتها جامعة ويتووترسراند في جنوب إفريقيا وجامعة أكسفورد أظهرت أن تأثير اللقاح كان ضعيفا بشكل كبير ضد النوع الجنوب إفريقي.

وقال متحدث باسم "أسترازينيكا" ردا على تقرير الصحيفة: "في هذه التجربة الثانية الصغيرة من المرحلة الأولى أظهرت البيانات المبكرة فعالية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساسا عن المتغير البديل بي.1.351 الجنوب إفريقي".

وأضاف: "لكن لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات نظرا لأن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء".

وقالت الشركة إنها تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقي من الأعراض الشديدة نظرا لأن نشاط الأجسام المضادة المعادلة كان مماثلا للقاحات كوفيد-19 الأخرى.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، التي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.
المصدر: وكالات
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