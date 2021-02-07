العلاقات الأميركية ـ التركية في ظل إدارة بايدن

كتب ديديه بيون المدير المساعد للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية في " الشرق الاوسط": رغم التوتر الذي شابها في بعض مراحلها، فإن العلاقات الأميركية - التركية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، تميزت بشكل عام بالتقارب والتفاهم. وذهب الأخير إلى حد الإعلان، أنه «من كبار المعجبين» بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ولكن مع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين مرجحة لأن تأخذ مساراً مختلفاً أقل سلاسة.يبدو لي أن واشنطن، رغم المسائل الخلافية بينها وبين أنقرة، فإنها لن تسعى إلى المواجهة الحادة معها إلا في ملف منظومة الصواريخ الروسية، حيث ستتمسك بمواقف متشددة. واعتقادي أن هذا الموقف مرده لكون الدوائر التي تتولى صياغة الفكر الاستراتيجي الأميركي، تحتضن داخل صفوفها أطرافاً تعتبر أن تركيا تبقى، بالنسبة للولايات المتحدة، بلداً مهماً. فهي، من جهة، تتمتع بثاني أكبر جيش، عددياً، داخل الحلف الأطلسي، كما أنها، من جهة ثانية، تضع بتصرف الحلف قاعدة إنجرليك الجوية، حيث يخزن الأميركيون أسلحة نووية. يضاف إلى ذلك أن أنقرة تسيطر على ممرين مائيين (البوسفور والدردنيل)، فضلاً عن كونها البلد المسلم الوحيد الموجود في النادي الأطلسي. وباختصار، فإن تركيا ما زالت تحافظ على موقعها المحوري في إطار سياسة واشنطن الإقليمية ولذا، فإنها سوف تسعى للاحتفاظ به. لا شك أن عامل الثقة بين الطرفين قد تدهور كثيراً بين الطرفين لكن المصالح المتقاطعة ما زالت قائمة، وبالتالي فإن تركيا ستبقى داخل الحلف الأطلسي رغم أنها تلعب دور الطرف المشاغب.لقراءة المقال كاملاً