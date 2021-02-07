عربي-دولي

أردوغان يصدر قرارا بخصوص إجراء في مدينة سورية (صورة)

Lebanon 24
07-02-2021 | 09:00
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أصدرت تركيا قرارا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة جوبان باي (الراعي) بريف محافظة حلب، في شمال سوريا.

وحمل القرار توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونُشر في الجريدة الرسمية، أمس السبت.
 
 


وجاء في القرار أنه سيتم افتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية في بلدة جوبان باي، وأنهما سيتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول.

بدوره، نشر مجلس مدينة الراعي منشورا في صفحته على الفيسبوك، جاء فيه "الرئاسة التركية تصدر قرارا بافتتاح كلية الطب في مدينة جوبان باي (مدينة الراعي) منطقة درع الفرات شمال حلب"، متضمنا صورة عن القرار الرئاسي التركي.
المصدر: روسيا اليوم
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