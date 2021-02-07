عربي-دولي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث كيفية التعامل مع السياسة الأميركية الجديدة

Lebanon 24
07-02-2021 | 09:56
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يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية وعمل الجامعة العربية.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم الأحد، بدعوة من الأردن ومصر في وقت سابق، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، نهاية الشهر الماضي، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن المذكرتين أشارتا إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وتحدثت مصادر عربية في وقت سابق أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد حضوريا سيصدر عنه قرار مقدم من مصر والأردن، يؤكد على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.

كما سيطالب القرار الجانب الإسرائيلى بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام.
المصدر: روسيا اليوم
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