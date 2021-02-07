عربي-دولي

طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)

Lebanon 24
07-02-2021 | 11:30
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كشفت صحيفة تركية عن تفاصيل مثيرة لاختطاف رجل أعمال قطري وصديقه في منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية، قبل أن تحررهما الشرطة، وتطيح بالعصابة التي طالبت بفدية كبيرة.

وبحسب صحيفة "يني شفق" المحلية، زار رجل الأعمال القطري وصديقه المنطقة في 1 شباط الجاري، وتم اختطافهما واحتجازهما هناك. على إثر ذلك طلب المختطفون المشتبه بهم فدية قدرها 400 ألف دولار أميركي من عائلة القطري، وبالفعل تسلموا نصف المبلغ.

كما تم تهديد أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر شباط الجاري، وفي هذه الأثناء تم نقل الضحيتين إلى مدينة أضنة.

ولكن بعد سلسلة من التحريات داهمت الشرطة التركية وكر العصابة، وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 منهم، وحررت المختطفين القطريين، فيما تتواصل الجهود للقبض على الأشخاص الأربعة الآخرين.

وخلال عمليات البحث التي أجريت في عناوين المداهمة، تم ضبط بندقيتين وسكينا وخنجرا وقناع تزلج وغطاء للأصفاد وجواز سفر وبطاقات هوية وبطاقات مختلفة للمختطفين. وجرى تحويل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد التحقيق معهم في مركز الشرطة.

وأعادت الشرطة رجل الأعمال القطري وصديقه إلى منطقة إسكندرونة، تمهيدا لعودتهما إلى الدوحة، فيما لم يتم الكشف عن مصير مبلغ الفدية الذي حصلت العصابة على نصفه.
المصدر: روسيا اليوم
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