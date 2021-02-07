عربي-دولي

المبعوث الأممي يصل إلى طهران لمناقشة أزمة اليمن

Lebanon 24
07-02-2021 | 10:45
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بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، الأحد، زيارة لإيران تستغرق يومين ليلتقي وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين.

تأتي الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية للمبعوث الخاص لدعم حل سياسي للصراع في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني.

وتهدف الزيارة إلى دعم الاتفاق بين أطراف النزاع على وقف إطلاق النار واتخاذ تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن وصول غريفيثس، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولم تذكر مزيداً من التفاصيل عن الشخصيات الإيرانية التي سيجتمع معها خلال زيارته، فيما قال مكتب غريفيثس في بيان، إن "المبعوث الأممي بدأ زيارة إلى إيران تستمر يومين يلتقي خلالها بوزير الخارجية جواد ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين".

وأوضح أن الزيارة "تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض، بما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني".

وتابع: "يشمل دعم اتفاق بين طرفي النزاع حول وقف لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وتطبيق تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية أولى أولويات المبعوث الخاص" دون تفاصيل أخرى.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، غير أنها لم تفلح حتى اليوم في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.
المصدر: العربية
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