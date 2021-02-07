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البابا فرنسيس يعين أول امرأة في منصب رفيع في مجمع الأساقفة

Lebanon 24
07-02-2021 | 11:15
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عين البابا فرنسيس إمرأة في منصب وكيل مجمع الأساقفة مع حقوق التصويت في هيئة تدرس مسائل العقيدة الرئيسية، حسبما نقلت وكالة "فرنس برس".

وكانت الفرنسية ناتالي بيكار التي عينت مع وكيل آخر هو الاسباني لويس مارين دي سان مارتان في سينودس الأساقفة، تعمل مستشارة منذ 2019.

وقال الأمين العام للمجمع الكاردينال ماريو غريش: "إن تعيينها يدل على رغبة البابا في مشاركة أكبر للمرأة في عملية اتخاذ القرار في الكنيسة"، موضحا أن "عدد النساء المشاركات كخبيرات ومستمعات زاد في اللقاءات الأخيرة للمجمع".
 
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