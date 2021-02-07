عربي-دولي

بعدما دخل إلى ووهان.. خبير في "الصحة العالمية" يكشف ما حصل

Lebanon 24
07-02-2021 | 19:00
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أكد خبير في منظمة الصحة العالمية أن الصين منحت خبراء المنظمة الذين وصلوا أراضيها بحثا عن منشأ فيروس كورونا المستجد، الوصول الكامل إلى المواقع ذات الاهتمام في مدينة ووهان.

وذكر عالم الحيوانات البريطاني المقيم في الولايات المتحدة، بيتر دازاك، وهو من أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية المتواجد حاليا في الصين، في حوار نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، أن الجانب الصيني أبدى خلال هذه الزيارة "مستوى من الانفتاح غير متوقع"، موضحا أن خبراء المنظمة أعدوا قائمة بالأماكن والأشخاص الذين يشملهم تحقيقهم، وتمت تلبية كل مطالبهم دون أي احتجاج أو تحفظ من قبل سلطات بكين.

وقال: "وُجّه إلينا سؤال بشأن الأماكن التي كان بودنا زيارتها، وسلمنا إلى مضيفينا قائمة.. وكما ترون، تمكنا من زيارة جميع الأماكن الرئيسية. كل مكان طلبنا زيارته وكل شخص طلبنا لقاءه.. إنه أمر جيد في الواقع".

وقدر دازاك تقديرا عاليا جهود الخبراء الصينيين الذين كانوا يحضرون لزيارة وفد "الصحة العالمية" منذ أشهر، وأشاد بمستوى تنظيم زيارة الوفد إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات الذي يزعم بعض الأشخاص، منهم مقربون من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه منشأ كورونا الحقيقي.

وقال الباحث إن الشبهات المتعلقة بهذا المعهد "مسيسة على النطاق العالمي"، مشيرا إلى أن فرصة أتيحت إليه وغيره من أعضاء الوفد لطرح أي أسئلة والتواصل مع أي من المسؤولين الرئيسين في المؤسسة.

وأشار الخبير إلى أن الجانب الصيني منح فريق "الصحة العالمية" الوصول الواسع من نفس المستوى إلى المستشفيات التي استقبلت أوائل المصابين بكورونا، وسوق ووهان للمأكولات البحرية.

وذكر دازاك أن فريق الخبراء قد اختتم زياراته إلى المواقع ذات الاهتمام وسيعمل في الأيام اللاحقة على دراسة البيانات والتشاور مع الخبراء الصينيين، ثم سيعلن عن نتائج الزيارة أثناء مؤتمر صحفي قبل مغادرة الصين الأربعاء القادم.
المصدر: وكالات - روسيا اليوم
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