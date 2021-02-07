"التعاون الخليجي": نؤكّد على أهمية دور أميركا بإنهاء أزمة اليمن

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الأحد، بتعيين مبعوث أميركي خاص باليمن، واعتبر أن هذا التعيين "سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول لحل سياسي".



وأكد الأمين العام للمجلس على "أهمية دور أميركا في إنهاء الأزمة اليمنية"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وذكر مجلس التعاون أنّ أمينه العام "يتطلع للعمل مع المبعوث لتعزيز المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".



وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، بدأ اتصالاته لمناقشة الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إنّ المبعوث الخاص ليندركينغ بدأ تواصله مع الكونغرس لمناقشة التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مارتن غريفثس لإيجاد حل سياسي في الحرب باليمن.



