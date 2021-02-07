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خامنئي: في هذه الحالة نعود إلى التزاماتنا بالإتفاق النووي

Lebanon 24
07-02-2021 | 14:30
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أكّد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، أنّ "الآخرين إذا أرادوا عودة إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي فعلى أميركا أن ترفع كل أنواع الحظر وبشكل عملي"، لافتاً إلى أنّه "إذا تأكدنا من ذلك ورأينا أن الحظر قد الغي فعلاً، عند ذلك سنعود إلى التزاماتنا في إطار الاتفاق النووي".
 
وشدّد على أنّ "هذه هي سياسة إيران التي لا تحيد عنها وهي مورد اتفاق جميع مسؤولي البلاد"، بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي كلمة له خلال استقباله قادة القوة الجوية في الجيش الإيراني، قال خامنئي: "إذا اردنا ان نتحدث بمنطقية فإنّ أميركا والدول الأوروبية الثلاث تخلّت عن كل التزاماتها في الاتفاق النووي ووضعتها تحت أقدامها، ليس من حقّها أن تضع شروطاً وقيوداً للعودة، لأنها لم تنفذ أياً من هذه التعهدات".

وأضاف أنّ "الطرف الذي يحقّ له أن يضع شروطاً معينة هو إيران، لأنّها عملت بكل التزاماتها، وبالتالي من حقنا أن نضع شرطاً لاستمرار الاتفاق، وقد أعلنا هذا الشرط ولن يستطيع أحد العدول عنه".
المصدر: إرنا
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