18
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
موسكو: أُجبرنا على طرد دبلوماسيي ألمانيا والسويد وبولندا من البلاد
Lebanon 24
07-02-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت موسكو، اليوم الأحد، أنّها اتخذت "إجراءات إجبارية" بشأن طرد الدبلوماسيين التابعين لكلّ من ألمانيا والسويد وبولندا من البلاد، وذلك على خلفية مشاركتهم بالأحداث الأخيرة التي تشهدها روسيا والمرتبطة بقضية المعارض أليكسي نافالني.
وجاء هذا الإعلان الرسمي عن طريق وزارة الخارجية الروسية من خلال تصريح للمتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، الذي قالت فيه إنّ "طرد دبلوماسيي ألمانيا والسويد وبولندا من روسيا الذين شاركوا بالاحتجاجات غير المرخصة كان إجراءً اتخذته موسكو بشكل لا إرادي وأجبرت على تنفيذه".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "لسوء الحظ، اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات أجبرنا ببساطة على اتخاذها وهو طرد دبلوماسيين من ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي شاركوا في الأحداث الأخيرة"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقضت محكمة روسية بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، في قضية شركة "إيف روشيه"، تُحذف من هذه المدة الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر .
ونظمت احتجاجات "غير مصرح بها" في عشرات المدن الروسية، في وقت سابق، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
جبران بدو هيك.. وهيك صار
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:38 | 2021-02-07
07/02/2021 08:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
12:53 | 2021-02-07
07/02/2021 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
17:59 | 2021-02-07
07/02/2021 05:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
06:26 | 2021-02-07
07/02/2021 06:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
19:26 | 2021-02-07
07/02/2021 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:30 | 2021-02-07
حقائق عن جنرال ميانمار.. عسكري "مجرم" مهووس بالسلطة
21:00 | 2021-02-07
زعيم كوريا الشمالية اعترف باخفائها.. قصة يابانية خُطفت لتدريب الجواسيس!
20:00 | 2021-02-07
ولاية أميركية تتخذ قرارها.. لإلغاء عقوبة الإعدام
19:30 | 2021-02-07
هونغ كونغ.. اعتقال مذيع بتهم التحريض على العصيان!
19:12 | 2021-02-07
بايدن: لن نرفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها بالملف النووي
19:00 | 2021-02-07
بعدما دخل إلى ووهان.. خبير في "الصحة العالمية" يكشف ما حصل
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
07/02/2021 21:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
07/02/2021 21:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
07/02/2021 21:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact