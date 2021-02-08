عربي-دولي

الولايات المتحدة وايران في عهد بايدن: تقارب بطيء

Lebanon 24
08-02-2021 | 06:10
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كتب جيمس ستافريديس القائد العسكري السابق لحلف الناتو في صحيفة "الشرق الأوسط": "يلعب الإيرانيون دور "الطيب" من خلال إظهار استعدادهم للعودة إلى الاتفاق النووي ووقف تخصيب اليورانيوم، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي ألحقت الدمار بالاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يعارض الإيرانيون بقوة إدخال أي تغييرات أو إضافات للاتفاق القائم، مثلما اتضح من مقال نشره محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في دورية "فورين أفيرز". جدير بالذكر أن ظريف هو من تولى التفاوض مع الفريق الدبلوماسي المعاون لباراك أوباما.
ويبدو من المحتمل أن إدارة بايدن ستحاول التقرب إلى إيران ببطء، مع تجنب القفز سريعاً نحو العودة إلى الاتفاقية القائمة. ويعكف المسؤولون المعاونون لبايدن اليوم على العمل على ضمان دعم الشركاء الأوروبيين لصياغة اتفاق أفضل طويل الأمد. ومع هذا، يبدو من غير المحتمل التوصل إلى أي أمر ملموس، قبل انعقاد الانتخابات الإيرانية في حزيران.
فيما يخص إسرائيل، التي تستعد لعقد انتخابات الشهر المقبل، لن يبدي البيت الأبيض بقيادة بايدن ذات القدر الكامل مع الدعم الذي أبداه فريق ترمب من قبل. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن الرئيس الجديد لديه تاريخ طويل وطيب مع إسرائيل، وسيضغط من أجل العمل كفريق واحد في مواجهة إيران، بدلاً من خيار توجيه ضربات عسكرية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 

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