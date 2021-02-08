14
o
بيروت
20
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الولايات المتحدة وايران في عهد بايدن: تقارب بطيء
Lebanon 24
08-02-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جيمس ستافريديس القائد العسكري السابق لحلف الناتو في صحيفة "الشرق الأوسط": "يلعب الإيرانيون دور "الطيب" من خلال إظهار استعدادهم للعودة إلى الاتفاق النووي ووقف تخصيب اليورانيوم، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي ألحقت الدمار بالاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يعارض الإيرانيون بقوة إدخال أي تغييرات أو إضافات للاتفاق القائم، مثلما اتضح من مقال نشره محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في دورية "فورين أفيرز". جدير بالذكر أن ظريف هو من تولى التفاوض مع الفريق الدبلوماسي المعاون لباراك أوباما.
ويبدو من المحتمل أن إدارة بايدن ستحاول التقرب إلى إيران ببطء، مع تجنب القفز سريعاً نحو العودة إلى الاتفاقية القائمة. ويعكف المسؤولون المعاونون لبايدن اليوم على العمل على ضمان دعم الشركاء الأوروبيين لصياغة اتفاق أفضل طويل الأمد. ومع هذا، يبدو من غير المحتمل التوصل إلى أي أمر ملموس، قبل انعقاد الانتخابات الإيرانية في حزيران.
فيما يخص إسرائيل، التي تستعد لعقد انتخابات الشهر المقبل، لن يبدي البيت الأبيض بقيادة بايدن ذات القدر الكامل مع الدعم الذي أبداه فريق ترمب من قبل. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن الرئيس الجديد لديه تاريخ طويل وطيب مع إسرائيل، وسيضغط من أجل العمل كفريق واحد في مواجهة إيران، بدلاً من خيار توجيه ضربات عسكرية". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
جبران بدو هيك.. وهيك صار
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:38 | 2021-02-07
07/02/2021 08:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
17:59 | 2021-02-07
07/02/2021 05:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
12:53 | 2021-02-07
07/02/2021 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
19:26 | 2021-02-07
07/02/2021 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل عند الحدود منذ قليل؟
Lebanon 24
ماذا حصل عند الحدود منذ قليل؟
16:18 | 2021-02-07
07/02/2021 04:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2021-02-08
من الصعب وصول أميركا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف؟ (فيديو)
07:18 | 2021-02-08
السلالة البرازيلية تظهر في الدولة رقم 6
06:20 | 2021-02-08
سياسة بايدن في المنطقة
23:59 | 2021-02-07
اعتقال 13 من تنظيم داعش في بغداد
23:30 | 2021-02-07
الشرطة الماليزية تضبط 30 من الروهينغا فروا بقارب من إندونيسيا
23:02 | 2021-02-07
حمدوك يصدر قراراً بحل الحكومة الانتقالية في السودان
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
08/02/2021 08:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
08/02/2021 08:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
08/02/2021 08:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact