عربي-دولي

السلالة البرازيلية تظهر في الدولة رقم 6

Lebanon 24
08-02-2021 | 07:18
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أعلنت السلطات الصحية في أكبر مدينة كندية، مساء أمس الأحد، أنها رصدت أول إصابة بالنسخة البرزايلية المتحّورة من فيروس كورونا.

وقالت السلطات في بيان إن "المتحوّر بي.1" من فيروس كورونا اكتُشف لدى أحد سكان تورنتو الذي كان سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن في المستشفى، وفق "فرانس برس".
وكانت هذه النسخة المتحوّرة رُصدت أيضا في أوروبا (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا) وكذلك في كولومبيا والولايات المتحدة.
وأعلنت السلطات الصحية في تورونتو رصد أول إصابة بالنسخة المتحوّرة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، والتي قالت إنها تُشكّل أيضا مصدر "قلق".

وأوضحت أن النسخة المتحوّرة الجنوب إفريقيّة اكتُشفت لدى شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة ولم يكن لديه أي اتصال واضح مع أيّ مسافر.
وتثير النسخ المتحورة التي رصدت في المملكة المتّحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل قلقا منذ أسابيع لدى المجتمع الدولي الذي يطرح أسئلة حول مدى قوّة العدوى لدى هذه النسخ وحول فاعليّة اللقاحات في مواجهتها.
وسجّلت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليونا، حتى يوم الأحد أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 20 ألف وفاة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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