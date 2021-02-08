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مادورو: لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأكثر أمانا في العالم

Lebanon 24
08-02-2021 | 10:00
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اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي هو الأكثر أمانًا في العالم.
وأعرب عن هذا الرأي في اجتماع أسبوعي حول القضايا الصحية مؤكدا أن: "سبوتنيك V" هو أكثر لقاح آمن في العالم.. ويظهر مستوى عال من حماية الجسم ".
وصرحت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في نهاية شهر كانون الأول الماضي، أن بلادها وقعت عقدا مع روسيا لتطعيم 10 ملايين شخص باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وتتوقع بدء تطعيم السكان في أقرب وقت ممكن.

وفي أوائل تشرين الاول الماضي تسلمت السلطات الفنزويلية الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وأعلنت كاراكاس أن حوالي ألف شخص في البلاد سيشاركون في الاختبارات السريرية.

الجدير ذكره أنه تمت الموافقة مسبقًا على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في روسيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، المجر، الإمارات العربية المتحدة، إيران، غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك ونيكاراغوا ولبنان.

يعتبر اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم تم تسجيله في آب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95%.
المصدر: سبوتنيك
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