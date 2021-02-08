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عربي-دولي
ظريف: لن تتم إضافة أو شطب أي شيء في الاتفاق النووي
Lebanon 24
08-02-2021
|
11:30
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قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن الاتفاق النووي لن تتم إضافة أي شيء إليه أو شطب أي كلمة منه.
وبحسب حوار له مع التلفزيون الإيراني مساء أمس الأحد، نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد ظريف أن "الاتفاق النووي انتهى التفاوض بشأنه"، مشددا على أنه "لن تتم اضافة شيء إليه أو شطب شيء منه" قائلا: "إيران موجودة في الاتفاق، ومن ينبغي عليه العودة إليه هي الولايات المتحدة".
وأكد ظريف أن "إيران أمضت المراحل المختلفة للمادة 36 من الاتفاق النووي، في حين انتهك نظام ترامب هذه المادة من دون المضي بمراحلها"، لافتا إلى أن نظام ترامب "لم يخرق الاتفاق فقط بل أرغم أيضا الدول الأخرى، وأعضاء الاتحاد الأوروبي على خرقه".
وفي شأن أوروبا اعتبر ظريف أن الأوروبيين مدينون للشعب الإيراني وقال: "إن الأوروبيين ليست لهم أي سلطة على شركاتهم التي تأتمر بإيعازات أميركا".
وعما يتوقعه من إدارة بايدن قال ظريف إن "الوقت مازال متوفرا أمام إدارة بايدن لتعديل تصريحاتهم"، معتبرا أنها "لم تتخذ القرار حتى الآن عما ستفعله"، قائلا: "تصريحاتهم غامضة ولا معنى لها، ولكن مازال الوقت متوفرا أمامهم لتعديل تصريحاتهم".
وحول ما قيل عن حضور السعودية في أي اتفاق قادم بين أميركا وإيران، أكد ظريف أنه لم يتم الإقرار بوجود مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي ليحضرها أو لا يحضرها السعوديون.
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