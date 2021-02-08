عربي-دولي

ظريف: لن تتم إضافة أو شطب أي شيء في الاتفاق النووي

Lebanon 24
08-02-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-791901-637483775940108735.jpg
Doc-P-791901-637483775940108735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن الاتفاق النووي لن تتم إضافة أي شيء إليه أو شطب أي كلمة منه.
وبحسب حوار له مع التلفزيون الإيراني مساء أمس الأحد، نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد ظريف أن "الاتفاق النووي انتهى التفاوض بشأنه"، مشددا على أنه "لن تتم اضافة شيء إليه أو شطب شيء منه" قائلا: "إيران موجودة في الاتفاق، ومن ينبغي عليه العودة إليه هي الولايات المتحدة".

وأكد ظريف أن "إيران أمضت المراحل المختلفة للمادة 36 من الاتفاق النووي، في حين انتهك نظام ترامب هذه المادة من دون المضي بمراحلها"، لافتا إلى أن نظام ترامب "لم يخرق الاتفاق فقط بل أرغم أيضا الدول الأخرى، وأعضاء الاتحاد الأوروبي على خرقه".

وفي شأن أوروبا اعتبر ظريف أن الأوروبيين مدينون للشعب الإيراني وقال: "إن الأوروبيين ليست لهم أي سلطة على شركاتهم التي تأتمر بإيعازات أميركا".

وعما يتوقعه من إدارة بايدن قال ظريف إن "الوقت مازال متوفرا أمام إدارة بايدن لتعديل تصريحاتهم"، معتبرا أنها "لم تتخذ القرار حتى الآن عما ستفعله"، قائلا: "تصريحاتهم غامضة ولا معنى لها، ولكن مازال الوقت متوفرا أمامهم لتعديل تصريحاتهم".

وحول ما قيل عن حضور السعودية في أي اتفاق قادم بين أميركا وإيران، أكد ظريف أنه لم يتم الإقرار بوجود مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي ليحضرها أو لا يحضرها السعوديون.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2021-02-08
12:35 | 2021-02-08
12:00 | 2021-02-08
11:00 | 2021-02-08
10:00 | 2021-02-08
09:37 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website