بعد وفاة نائب بالبرلمان.. ابنته تأخذ مكانه!

أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، الاثنين، خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، حيث من المقرر أن تأخذ ابنته المقعد الشاغر.وجاء ذلك بعدما تلقى المجلس خطابا من وزير الداخلية محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي ابنته أسماء سعد الجمال البديل له في القائمة الاحتياطي، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.يشار إلى أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، قد نظم كيفية التصرف القانوني حال شغر مقعد مجلس النواب في حالات الوفاة.ونصت المادة 25 من القانون، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".وتابع: "فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".وأضافت المادة "يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه، وذلك بنص القانون".وفي حالة النائب الراحل سعد الجمال، الذي كان مرشحا عن القائمة الوطنية، فمن المقرر تصعيد ابنته أسماء سعد الجمال المرشح الاحتياطي له في القائمة.