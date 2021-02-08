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مادة كحولية تودي بحياة 5 أشخاص في تونس

Lebanon 24
08-02-2021 | 18:00
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أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم، مصرع 5 أشخاص واسعاف 25 آخرين مرجحة ان "يكون السبب ناتجا من تسمم جراء استهلاك مادة كحولية في محافظة القصرين."


وقال المدير الصحة في محافظة القصرين عبد الغني الشعباني لـوكالة الصحافة الفرنسية": "تم اسعاف 3 شخصا، توفي 5 منهم وغادر 11 آخرون المستشفى" ولا تزال "حالتان تحت التنفس الاصطناعي" في المستشفى الجهوي في القصرين.

وأكد الشعباني انه تم "أخذ عينات للتحليل ولمعرفة سبب الوفاة تحديدا" في حين انه من "المرجح ان يكون استهلاك خليط من الكحول سبب ذلك."

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع، وفقا للمسؤول، بينما أكدت وسائل اعلام تونسية ان "سبب الوفاة هو استهلاك مواد كحولية يطلق عليها تسمية "القوارص."

المصدر: الوكالة الوطنية
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