عربي-دولي

كندا.. نواب يطالبون بنقل دورة الألعاب الأولمبية من الصين بسبب اضطهاد الإيغور

Lebanon 24
08-02-2021 | 21:00
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دعا أكثر من 10 نواب في كندا إلى نقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 إلى خارج الصين، وذلك بسبب حملة الإبادة الجماعية التي تشنها بكين ضدّ أقلية الإيغور المسلمة والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ.
 
وفي رسالة مفتوحة وقعها 13 نائباً في كندا، فقد جرت مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بنقل أولمبياد بكين لتجنب "تلوث" الرياضيين بحدث يقول المشرّعون أنه سيكون مُشابهاً لألعاب برلين عام 1936 في ظلّ النظام النازي، الأمر الذي يجعلها "ألعاب العار".
وتأتي رسالة النواب الأخيرة بعد دعوة وجهتها نحو 180 جماعة لحقوق الإنسان لمقاطعة ألعاب بكين التي تبدأ في 4 شباط 2022.
وفي تشرين الثاني 2020، دعا سفير كندا لدى الأمم المتحدة بوب راي، المنظمة الأممية للتحقيق في ما إذا كان اضطهاد الصين لمسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ يشكل إبادة جماعية.
وخلصت لجنة فرعية برلمانية كندية في تقرير صدر في تشرين الأول إلى أن معاملة الصين للإيغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية.


واتُهمت الصين باستخدام وسائل منع الحمل القسرية للحد من ولادات الإيغور، فضلاً عن احتجازها أكثر من 1.8 مليون مسلم من الإيغور في معسكرات الاعتقال التي تشهدُ على أبشع أنواع الاضطهاد والقمع، كما أنها تتضمن ممارسات بشعة مثل عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب.
 
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