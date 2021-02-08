بريطانيا تخفض مستوى "التهديد الإرهابي"

خفضت أجهزة الأمن البريطانية الاثنين مستوى التأهب في مواجهة التهديد الإرهابي من "خطير" الى "كبير" مشيرة الى تراجع عدد الاعتداءات في الاشهر الماضية في أوروبا.

وكان مستوى التهديد الإرهابي رفع في تشرين الثاني الى أعلى فئة من خمس فئات قائمة، إثر وقوع عدة اعتداءات في فيينا وفرنسا.

وبحسب جهاز الاستخبارات الداخلية "أم آي 5" الذي أعلن هذا التغيير على موقعه الالكتروني فإن فئة "كبير" تعني أن هجوما إرهابيا يعتبر "محتملا" وليس "شديد الاحتمال".

وفي البرلمان عزت وزيرة الداخلية بريتي باتيل هذا القرار إلى "التراجع الكبير في الاتجاه نحو هجمات في أوروبا منذ اعتداءات أيلول وتشرين الثاني 2020".

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة عدة هجمات اعتبرت ذات طبيعة إرهابية.

ففي نهاية تشرين الثاني، قتل جهادي كان أفرج عنه بشروط شخصين في وسط العاصمة قبل أن تقتله الشرطة على جسر لندن.

وفي حزيران، قتل رجل ثلاثة أشخاص في متنزه ريدينغ على بعد 60 كلم غرب العاصمة لندن. وحكم على منفذه خيري سعد الله في كانون الثاني بالسجن مدى الحياة.