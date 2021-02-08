وفاة أول عضو في الكونغرس الأميركي جراء "كورونا"

توفي رون رايت العضو الجمهوري في الكونغرس الاميركي جراء كوفيد-19 كما اعلن فريقه الاثنين ليصبح اول عضو في الكابيتول يتوفى بفيروس كورونا.



والنائب عن تكساس في مجلس النواب البالغ 67 عاما، توفي الاحد، وقال المتحدثون باسمه في بيان "في الاسبوعين الماضيين نقل رون وزوجته سوزان الى المستشفى" في دالاس "بعد الاصابة بكوفيد-19".



واضاف المتحدثون ان رايت كان يعالج لاصابته بالسرطان "في السنوات الماضية".



في 21 كانون الثاني، اعلن رايت انه مصاب بفيروس كورونا "بعد ان خالطت شخصا مصابا بكوفيد-19 الاسبوع الماضي".



واضاف في بيان: "اشعر بعوارض طفيفة وعموما انني في وضع صحي جيد وساواصل العمل من المنزل هذا الاسبوع" داعيا الى احترام توجيهات السلطات الصحية الاميركية لمكافحة تفشي الفيروس.



ويصبح رايت بذلك أول عضو في الكونغرس (435 في مجلس النواب و100 في مجلس الشيوخ) يتوفى جراء كوفيد-19.



وكان لوك ليتلو البرلماني الذي انتخب عضوا في مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر، توفي بكوفيد-19 في كانون الاول، اي قبل تولي مهامه مطلع كانون الثاني/يناير. وانتخب عن لويزيانا وكان في عامه الحادي والاربعين.



والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل اعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم مع أكثر من 460 الف وفاة.