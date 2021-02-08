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عربي-دولي
البيت الأبيض: إن عادت إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة ذاتها
Lebanon 24
08-02-2021
|
21:51
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أعلن البيت الأبيض أن عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي ستعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف بايدن تجاه العودة إلى المفاوضات مع إيران، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "موقف الرئيس لا يزال كما كان هو سابقا، أي إذا عادت إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستفعل نفس الشيء، وستستخدم ذلك بمثابة المنصة للوصول إلى اتفاق أكبر وأقوى للتعامل مع القضايا الأخرى المثيرة للقلق".
وأكدت أن واشنطن ستقوم بذلك بالتعاون مع الشركاء في اللجنة السداسية الدولية التي اتفقت مع طهران على الصفقة النووية في 2015.
يذكر أن إيران تخلت عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وعادت إلى تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وذلك ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الموقع في عهد باراك أوباما.
وبعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، تحدثت واشنطن عن إمكانية عودتها إلى تنفيذ الاتفاق، لكنها أشارت إلى ضرورة عودة طهران لتنفيذ التزاماتها أولا، كما تحدثت عن ضرورة مناقشة ملفات أخرى متعلقة بإيران، بما فيها برنامج طهران للصواريخ البالستية.
المصدر: روسيا اليوم
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